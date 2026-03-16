A Autoestrada 1 (A1) estava às 06h50 condicionada no sentido Sul-Norte, perto da Póvoa de Santarém, devido uma colisão entre três veículos ligeiros de mercadorias, que causou um ferido grave e dois feridos ligeiros, segundo fonte da proteção civil.

“A colisão ocorreu às 05h50 no sentido sul-norte da A1 ao quilómetro 75, a 10 quilómetros da Área de serviço de Santarém, perto de Póvoa de Santarém. Há dois feridos ligeiros e uma terceira pessoa está encarcerada, desconhecendo-se para já a gravidade dos ferimentos”, adiantou.

A mesma fonte indicou que as viaturas ocupam uma faixa e a via de emergência, encontrando-se a circulação na autoestrada condicionada.

Às 06h55 estavam no local 12 operacionais, com o apoio de cinco viaturas.