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O primeiro-ministro do Governo de transição da Guiné-Bissau entregou esta segunda-feira uma tonelada de medicamentos essenciais, doados pela França, ao Centro de Compras do Estado (CECOME), como parte de um lote de 10 toneladas de medicamentos.

Ilídio Vieira Té, citado pela comunicação social local, disse que as ofertas do Governo francês, entregues em três lotes, foram viabilizadas “graças à magistratura de influência do ex-Presidente da República” Umaro Sissoco Embaló.

O primeiro-ministro do Governo de transição admitiu que os medicamentos disponibilizados pela França constituem “um importante reforço de meios no domínio da saúde pública”.

Ilídio Vieira Té destacou que o acesso a cuidados de saúde e a medicamentos constituem prioridade central da ação governativa e sublinhou que o setor social continua a ocupar um lugar estratégico nas políticas públicas do executivo.

Os medicamentos foram adquiridos através de uma ajuda orçamental de seis milhões de euros mobilizados pelo Tesouro francês e geridos pela Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD).

A verba também se destina a pagamento de salários aos professores e ao pessoal médico da Guiné-Bissau.