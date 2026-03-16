A Unidade Local de Saúde (ULS) do Médio Tejo iniciou a atividade da Equipa Comunitária de Saúde Mental Oeste no Centro de Saúde de Riachos, em Torres Novas, alargando a resposta assistencial no território, anunciou esta segunda-feira a instituição.

Segundo a ULS Médio Tejo, com sede em Torres Novas, no distrito de Santarém, a nova equipa assegura presença semanal naquela unidade de cuidados de saúde primários, mantendo também consultas quinzenais no Centro de Saúde de Alcanena e intervenção domiciliária sempre que necessário.

A iniciativa pretende “reforçar o acesso da população ao acompanhamento clínico e psicossocial, numa lógica de maior proximidade”, com articulação entre cuidados hospitalares, cuidados de saúde primários e recursos da comunidade.

Com esta reorganização, a prestação de cuidados deixa de estar centrada apenas no Hospital Nossa Senhora da Graça, em Tomar, passando a privilegiar um “acompanhamento mais próximo e continuado no contexto de vida dos utentes”, envolvendo também as famílias.

Em paralelo, a Equipa Comunitária de Saúde Mental Este desenvolve atividade na Unidade de Saúde Familiar (USF) Beira Tejo, em Abrantes, aguardando a disponibilização de instalações na USF D. Francisco de Almeida, na mesma cidade, após obras de beneficiação previstas para o verão.

Na nota informativa, a ULS explicou que o desenvolvimento destas equipas integra uma estratégia iniciada em 2021 com a criação da Equipa Comunitária de Saúde Mental de Ourém, no âmbito de projetos-piloto nacionais destinados a reforçar a intervenção comunitária em saúde mental.

Em fevereiro de 2024, a ULS Médio Tejo integrou também o projeto-piloto nacional do Centro de Responsabilidade Integrado (CRI) de Saúde Mental, modelo organizativo que visa reforçar a autonomia funcional das equipas, valorizar o trabalho multidisciplinar e criar condições mais atrativas para captar e fixar profissionais especializados.

Citada numa nota divulgada esta segunda-feira, a diretora do Departamento de Saúde Mental da ULS Médio Tejo, Luísa Delgado, afirmou que o modelo assenta numa abordagem de proximidade, sublinhando que “a saúde mental não se faz apenas no hospital”, mas também na comunidade e em articulação com os cuidados de saúde primários.

Já o presidente do Conselho de Administração da ULS Médio Tejo, Casimiro Ramos, considerou que o reforço das equipas comunitárias visa criar serviços “mais próximos das pessoas, mais integrados no território e mais capazes de responder às necessidades da população”.

Atualmente, a ULS Médio Tejo dispõe de quatro equipas comunitárias de saúde mental organizadas por setores territoriais, abrangendo 12 concelhos, incluindo o concelho de Ourém, que está fora da área de abrangência desta ULS, e cerca de 214 mil habitantes.

A ULS Médio Tejo gere três hospitais — Abrantes, Tomar e Torres Novas — e 35 unidades de cuidados de saúde primários, dando resposta direta a cerca de 170 mil utentes nos concelhos de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação, Sardoal, Tomar, Torres Novas, Vila Nova da Barquinha e Vila de Rei, nos distritos de Santarém e Castelo Branco.