Depois de parcerias criativas com nomes como Narciso Rodriguez e Stefano Pilati, e ainda de coleções cápsula assinadas por Kate Moss ou Steven Meisel, a Zara anuncia nova colaboração: desta feita, é John Galliano, eterno rebelde dos corredores da moda, que volta ao atelier para servir uma coleção de estreia que deverá chegar ao mercado em setembro.

A notícia, confirmada esta terça-feira pela Zara, dá conta de uma ligação que irá durar dois anos, com coleções sazonais, e que levará o designer a navegar pelos arquivos da marca de retalho espanhola, num processo que classificou de “re-autoria”, reinterpretando um vasto espólio da história recente da moda contemporânea de grande consumo. “Galliano trabalhará diretamente com peças de coleções passadas da Zara, desconstruindo-as e reconfigurando-as em novas expressões e criações sazonais”, diz o comunicado, partilhado nas redes sociais.

Para Galliano, será um regresso aos trabalhos depois de uma pausa de dois anos, cumprida após a sua despedida da Maison Margiela, quando apresentou Artisanal, em 2024. À mesma Vogue, durante a mais recente Semana da Moda de Paris, adiantou que tem estado a trabalhar secretamente desde janeiro, num atelier “algures nos arredores de Paris” e que tem já feito a curadoria de alguns projetos recente da popular cadeia de fast fashion nos últimos tempos.

De resto, a decisão inscreve-se na estratégia progressiva da marca fundada por Amancio Ortega, e que tem desde 2022 uma das suas filhas, Marta Ortega Perez, no lugar de presidente da Inditex, empresa-mãe da etiqueta. A ponte com Galliano, que assinará coleções sazonais durante a duração do vínculo, surgiu através de conversas com Ortega Perez, que tem apostado no reposicionamento da Zara através da associação a talentos e projetos artísticos de primeira água, e tentativa de lançar a marca num segmento mais premium no mercado global. Caberá ao designer desconstruir e reconfigurar peças de temporadas passadas e usar novos materiais para criar peças inéditas.