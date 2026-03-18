Os municípios da Madalena e de São Roque do Pico, na ilha do Pico, no grupo Central dos Açores, encerraram esta quarta-feira vias rodoviárias junto à orla costeira, devido ao mau tempo.

Com o “agravamento das condições meteorológicas”, a Câmara Municipal da Madalena encerrou a circulação automóvel nas vias rodoviárias junto à orla costeira, “no lugar da Barca, Formosinha e Cais do Mourato”.

A autarquia admite que também poderá, após reavaliação, encerrar outras vias do concelho.

À população em geral, o município da Madalena aconselha “que sejam evitados passeios junto à costa, bem como a prática de atividades lúdicas nas zonas expostas à agitação marítima, devendo manter-se uma atitude vigilante e ter presente que, nestas condições extremas, o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras”.

A Câmara Municipal de São Roque do Pico também emitiu esta quarta-feira um aviso a informar que a Avenida do Mar está “encerrada devido à agitação marítima”.

A autarquia apela aos residentes que evitem a permanência junto a zonas costeiras e que não pratiquem atividades náuticas, por razões de segurança.

O arquipélago dos Açores está a ser atingido pela depressão Therese, com um sistema frontal associado, que deverá provocar um aumento significativo da intensidade do vento, com rajadas que poderão atingir os 95 quilómetros por hora (km/h) no grupo Ocidental (Flores e Corvo) e os 110 km/h nos grupos Central e Oriental, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA prevê ainda que a agitação marítima aumente, com ondas que poderão alcançar os oito metros de altura significativa em todo o arquipélago.

“Devido à ação conjunta de um anticiclone centrado a oeste do arquipélago e da depressão Therese será favorecido o transporte de uma massa de ar polar, fria e instável, proveniente de latitudes mais elevadas, originando condições de tempo mais frio”, ainda de acordo com o IPMA.

Prevê-se também a ocorrência de aguaceiros, por vezes fortes nos grupos Central e Oriental, que poderão ser de granizo e ocasionalmente acompanhados de trovoada.

Devido às previsões, o IPMA emitiu esta quarta-feira avisos laranja por vento e agitação marítima para os grupos Oriental e Central e amarelo para o grupo Ocidental.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação meteorológica de risco moderado a elevado.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Santa Cruz da Graciosa fecha três vias rodoviárias devido ao mau tempo

A Câmara de Santa Cruz da Graciosa, o único município da ilha Graciosa, encerrou esta quarta-feira a circulação automóvel e pedonal em três vias do concelho, devido ao mau tempo.

O presidente da autarquia, António Reis, publicou um edital a informar a população do encerramento ao trânsito, até às 9h00 locais (mais uma hora em Lisboa) de quinta-feira, do passeio marítimo Manuel de Barcelos Bettencourt (freguesia de São Mateus) e das ruas do Degredo e Conselheiro Pedro Dias da Silva.

Segundo o autarca, nestas vias está proibido o trânsito de veículos e a circulação de pessoas, exceto de viaturas autorizadas.

Fechados três portos na ilha de São Miguel devido ao mau tempo

Os portos de Mosteiros, Rabo de Peixe e Porto Formoso, na ilha açoriana de São Miguel, estão fechados “a toda a navegação” até sexta-feira, devido ao mau tempo, indicou esta quarta-feira a capitania de Ponta Delgada.

Segundo um aviso da capitania, o capitão do Porto de Ponta Delgada, António Carlos Marques Peiriço, determinou o fecho “a toda a navegação dos portos dos Mosteiros, Rabo de Peixe e Porto Formoso, entre as 20h00 [locais, mais uma hora em Lisboa] de 17 de março de 2026 e as 6h00 de 20 de março de 2026”.

A decisão foi tomada “em face das condições de tempo, nomeadamente do estado do mar” e depois de “auscultada a Autoridade Portuária e demais entidades responsáveis em razão de matéria ou território”.

Atlânticoline cancela viagens desta quarta-feira e de quinta-feira nas ilhas do triângulo

A empresa de transporte marítimo de passageiros e viaturas nos Açores cancelou as viagens marítimas da tarde desta quarta-feira e da manhã de quinta-feira entre as ilhas do triângulo (Faial, Pico e São Jorge) devido ao mau tempo.

A Atlânticoline informa, em comunicado publicado na sua página da Internet, que “devido às condições meteorológicas adversas a viagem da Linha Azul prevista para as 17h15 (Horta/Madalena) e 18h00 (Madalena/Horta) desta quarta-feira [mais uma hora em Lisboa] está cancelada”.

Pelas mesmas razões, foi cancelada a ligação marítima da Linha Verde (Horta/ Madalena/ Velas/ Madalena/ Horta) prevista para a tarde desta quarta-feira e a viagem prevista para quinta-feira.

A Atlânticoline “lamenta quaisquer transtornos” que os cancelamentos possam causar.

O grupo SATA, que possui a Azores Airlines (companhia que faz as ligações de e para o exterior do arquipélago) e a Sata Air Azores (que faz a ligação interilhas) refere na sua página da Internet que “devido às condições meteorológicas adversas que afetam a Região Autónoma dos Açores, poderão ocorrer atrasos e cancelamentos” nos voos.

Devido ao mau tempo, a Sata Air Azores cancelou esta quarta-feira três voos entre Ponta Delgada (São Miguel) e Flores e uma partida entre Flores – Ponta Delgada, um voo entre Horta e Ponta Delgada e outro entre Flores e Horta.