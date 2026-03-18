A PSP do Porto deteve na segunda-feira quatro homens, um dos quais irá aguardar julgamento em prisão preventiva, por suspeitas de tráfico de droga e apreendeu mais de 300 doses individuais de cocaína e heroína, foi esta quarta-feira anunciado.

Em comunicado, o Comando Metropolitano do Porto refere que um dos suspeitos, de 47 anos, foi detido em flagrante na Rua Doutor Nuno Pinheiro Torres, com 146 doses de cocaína, 73 doses de heroína e a quantia monetária de 134,43 euros.

O homem foi já ouvido em tribunal, que decretou a medida de coação mais grave, prisão preventiva.

Na mesma rua foi detido, também em flagrante delito, um outro suspeito, de 41 anos, na posse de 28 doses de cocaína e a quantia monetária de 148,09 euros.

Presente às autoridades judiciárias, o detido ficou com a medida de coação de apresentações bidiárias perante as autoridades policiais da área da sua residência.

Ainda no Porto, mas na Rua Manuel Pinheiro da Rocha, foram também detidos em flagrante delito, mais dois homens, de 39 e 44 anos, na posse de 49 doses de cocaína, 44 doses de heroína e a quantia monetária de 35,10 euros.

Depois de ouvidos em tribunal, os detidos ficaram com a medida de coação de apresentações periódicas, bidiárias e bissemanais, na esquadra da sua área de residência.