O golfista português Daniel Rodrigues terminou no sexto lugar o torneio de Hainan, na China, ao concluir a última volta da prova do DP World Tour com um total de 14 pancadas abaixo do par do campo.

Rodrigues fechou a sua participação com um agregado de 274 ‘shots’, sendo que no derradeiro dia entregou um cartão com 70 pancadas, duas abaixo do par, ao marcar cinco ‘birdies’ (uma abaixo do par do buraco) e três ‘bogeys’ (uma acima).

Em ano de estreia no circuito europeu, esta foi a melhor prestação do golfista luso, de 23 anos, que apenas falhou o ‘cut’ em um dos oito torneios que disputou até ao momento, tendo agora arrecadado um prémio de 66 mil euros.

O torneio de Hainan foi vencido pelo norte-americano Jordan Gumberg, com 269 pancadas, 19 abaixo do par, que lhe valeu um prémio de 375 mil euros.