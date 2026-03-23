A totalidade do sistema elétrico cubano foi desligado este domingo, provocando um apagão nacional que deixou mais de 10 milhões de pessoas sem eletricidade pela segunda vez numa semana.

A crise económica e energética em Cuba tem vindo a agravar-se ao longo das últimas semanas, numa situação que piorou substancialmente depois do ataque norte-americano contra a Venezuela, principal aliado do regime cubano na região, e da captura de Nicolás Maduro, em janeiro deste ano.

Desde então, os Estados Unidos intensificaram as sanções económicas contra Cuba e bloquearam o envio de petróleo venezuelano para o território cubano, cortando a principal fonte de energia do país e agudizando a crise energética, levando a apagões frequentes, impedindo a vida normal de trabalhadores e estudantes por todo o país e motivando protestos cada vez mais frequentes.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, tem reiterado ameaças ao governo cubano, garantindo que Havana seria a próxima a cair após as intervenções na Venezuela e no Irão. Este fim de semana, o governo cubano disse que o país se está a preparar para uma possível agressão militar dos EUA.

O apagão deste fim de semana, o segundo em menos de uma semana e o terceiro num mês, durou várias horas, mas os cubanos já estavam, no domingo, a recuperar gradualmente o acesso à eletricidade.

Pode ver na fotogaleria várias imagens do impacto deste apagão no país.