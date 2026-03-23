Um homem envolvido em criminalidade organizada, detido em dezembro pela Polícia Judiciária (PJ) portuguesa, foi extraditado para Moçambique, onde é procurado pelas autoridades locais por atos praticados no país entre 2008 e 2023.

Segundo um comunicado da Direção Nacional da PJ divulgado este domingo, a Unidade de Cooperação Internacional levou a cabo a extradição do homem de 51 anos, procurado pelas autoridades moçambicanas por associação criminosa, branqueamento de capitais, falsificação de documento e abuso de confiança.

De acordo com a mesma fonte, o detido, à altura diretor de uma empresa, ordenou a transferência de cerca de 121 milhões de euros para as Ilhas Maurícias, Emirados Árabes Unidos, China, Japão e Portugal, entre 2019 e 2023.

Parte significativa do montante provinha de transferências e depósitos feitos por familiares do detido, que com ele colaboravam, presos por envolvimento em tráfico de droga e lavagem de dinheiro, detalhou a polícia.

O dinheiro destinava-se, alegadamente, à importação de mercadorias que nunca foram desalfandegadas em território nacional moçambicano.

Com a ajuda de despachantes aduaneiros, o acusado falsificou documentos de desalfandegamento de mercadorias e enviou-os a bancos comerciais para justificar as transferências feitas para o estrangeiro, segundo a investigação policial, que também identificou empresas criadas para fins criminosos, nomeadamente ocultar e dissimular a origem de rendimentos do tráfico de droga.

O homem foi detido a 3 de dezembro, na zona de Lisboa, tendo permanecido no Estabelecimento Prisional da PJ de Lisboa até à extradição.