Os preços das casas aumentaram 17,6% em 2025, segundo o Índice de Preços da Habitação (IPHab) do Instituto Nacional de Estatística (INE). O índice acelerou em 8,5 pontos percentuais em relação a 2024, o que traduz um aumento cada vez mais rápido dos preços. O INE acrescenta que o aumento médio anual dos preços das habitações usadas (18,9%) superou o das casas novas (14,2%).

O INE salienta que, na comparação trimestral, no último trimestre de 2025, a taxa de variação homóloga do IPHab foi 18,9%, o que também traduz uma aceleração já que a variação do índice tinha sido 1,2 pontos percentuais mais lenta no trimestre anterior.

No relatório divulgado esta segunda-feira, o INE acrescenta que em 2025 foram transacionadas 169.812 habitações, totalizando 41,2 mil milhões de euros de investimento. “Estes resultados representam aumentos de 8,6% e 21,7%, em número e em valor, respetivamente, face ao ano de 2024.

Por categoria, as habitações existentes registaram taxas de variação de 9,5% em número e de 25,0%, em valor. Nas habitações novas, observou-se um crescimento de 5,3% no número de transações e de 13,0%, no valor”, nota o INE.

O instituto de estatística acrescenta que “em 2025, 8.471 habitações foram adquiridas por compradores com domicílio fiscal fora do Território Nacional, por um total de 3,4 mil milhões de euros, correspondendo a reduções de 13,3% e 2,1%, respetivamente, em número e valor, relativamente a 2024”. Embora a designação possa não representar de forma totalmente exata a diferença entre estrangeiros e portugueses, este é um indicador que pode indicar uma redução dos negócios feitos por pessoas imigrantes ou investidoras em Portugal.

“Em 2025, as aquisições de habitação por compradores com domicílio fiscal no Território Nacional cresceram 10,1% relativamente a 2024, para um total de 161.341 unidades”, afirma o INE, salientando que “este registo representa 95,0% do número total de transações (+1,3 pontos percentuais face a 2024), o peso relativo mais elevado da série iniciada em 2019”.