O suspeito detido pelo roubo e rapto de Ricardo Claro desaparecido há mais de uma semana, no Algarve, ficou em prisão preventiva, após ter sido esta segunda-feira presente em tribunal, disse na segunda-feira à Lusa fonte da Polícia Judiciária (PJ).
De acordo com essa fonte, o detido foi presente na sexta-feira ao primeiro interrogatório judicial, mas esta segunda-feira voltou ao tribunal para o juiz de instrução comunicar a medida de coação, sendo-lhe aplicada a prisão preventiva, a mais gravosa prevista no ordenamento jurídico.
Esta terça-feira o Tribunal Judicial da Comarca de Faro divulgou um comunicado em que refere que “foi fortemente indiciada a prática” dos crimes de sequestro agravado, roubo agravado e abuso de cartão agravado. A medida de coação, de prisão preventiva, é justificada com “perigos de fuga, de perturbação do inquérito, continuação da atividade criminosa e perturbação grave da ordem e da tranquilidade públicas”.
Segundo notícias publicadas na imprensa diária, Ricardo Claro é sócio e diretor de recursos humanos do restaurante de luxo Well, situado no empreendimento turístico em Vale do Lobo, em Almancil, no distrito de Faro.
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Na sexta-feira, a PJ anunciou a detenção do suspeito, de 39 anos, referindo que foram encontrados “fortes indícios” de que estaria “diretamente envolvido” no desaparecimento não voluntário de outro homem, com 50 anos.
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Segundo a polícia, os elementos recolhidos até então tinham permitido aos investigadores concluir que o homem desaparecido terá sido alvo de “um plano criminoso” que visava a “privação da liberdade” com o intuito de apropriação de objetos de valor que a vítima transportasse ou aos quais conseguisse aceder.
A investigação está a cargo da Diretoria do Sul, após os factos lhe terem sido comunicados pela Polícia de Segurança Pública, revelou a PJ num comunicado divulgado na sexta-feira.
A PJ acrescentou na ocasião que estavam em curso diligências de caráter técnico e operacional na região do sotavento (este) algarvio para localizar a vítima, que continuava em “paradeiro desconhecido”.
A investigação para determinar o paradeiro da vítima e eventuais coautores do crime prossegue, sob direção do Departamento de Investigação e Ação Penal de Faro.
Atualizado às 11h06 de quarta-feira, 24 de março