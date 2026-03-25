A GNR vai intensificar a partir de quinta-feira a fiscalização aos condutores de motociclos nas vias de maior intensidade de tráfego, com especial atenção nos acessos ao Algarve por causa do “World Superbikes 2026”, em Portimão.

A Operação “Moto I”, que termina no domingo, visa contribuir para a redução da sinistralidade rodoviária, garantir a fluidez do tráfego e apoiar todos os utentes das vias, explica a Guarda Nacional Republicana (GNR) em comunicado.

A GNR vai dar especial atenção ao patrulhamento e fiscalização nas vias de acesso ao Algarve devido à realização “World Superbikes”, que se realiza entre sexta-feira e domingo, no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, no distrito de Faro, prevendo-se um aumento significativo do tráfego.

Na nota, a GNR lembra que entre 2020 e 2025, cerca de 27% das vítimas mortais, 32% dos feridos graves e 20% dos feridos ligeiros resultaram de acidentes de viação envolvendo este tipo de veículos.

Durante o ano de 2025, registaram-se 8.015 acidentes de viação envolvendo veículos de duas rodas a motor, dos quais resultaram 114 vítimas mortais (cerca de 30% do total geral), 643 feridos graves (cerca de 31%) e 5.670 feridos ligeiros (cerca de 20%).

A GNR aconselha todos os condutores, particularmente os utilizadores de veículos de duas rodas a motor, a adotarem comportamentos responsáveis na condução.

Entre os conselhos da Guarda estão o uso do capacete, de equipamento de proteção adequado, como luvas, casaco, calças e botas apropriadas, adequar a velocidade às condições da via, manter distância de segurança, evitar manobras perigosas e bruscas e não conduzir sob o efeito de álcool ou de substâncias psicotrópicas.