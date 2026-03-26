A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem suspeito de crimes violentos e de tráfico de droga em Santarém. Segundo um comunicado desta polícia, o homem de 38 anos está “fortemente indiciado pela prática dos crimes de ameaça, dano com utilização de arma de fogo, abuso de poder e tráfico de estupefacientes“, ocorridos no último domingo num “estabelecimento de diversão noturna”.

O suspeito, depois de uma “altercação com o segurança” do estabelecimento, já na rua, “passou em frente do estabelecimento e efetuou vários disparos com arma de fogo contra a fachada do edifício, abandonando de seguida o local”, relatam as autoridades.

Foi só depois de se iniciar a investigação que a PJ descobriu o envolvimento do suspeito com o tráfico — além de droga, também foram apreendidas “armas e munições de diversos calibres”.

O detido “será agora presente a autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e definição das medidas de coação consideradas adequadas”, conclui a PJ.