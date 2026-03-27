O Centro Português de Fotografia (CPF), no Porto, inaugura esta sexta-feira a exposição “Vivian Maier – Antologia”, com mais de 140 imagens da fotógrafa norte-americana que morreu em 2009.

Segundo o CPF, em comunicado divulgado na semana passada, a mostra fica patente até 30 de agosto e “destaca a capacidade da fotógrafa para captar a beleza, o humor e a humanidade presentes no quotidiano, sobretudo nos encontros fortuitos com desconhecidos”.

Citada no mesmo comunicado, a curadora da exposição, Anne Morin, notava como Maier “narrou a beleza das coisas comuns, procurando as brechas impercetíveis e as inflexões elusivas do real na banalidade do dia a dia”.

A exposição está organizada em sete secções, de retratos de adultos e crianças, a preto e branco e a cores, à fotografia formalista, com um núcleo dedicado aos autorretratos.

Esta “antologia”, de resto, é apresentada pelos promotores como “a maior exposição de Vivian Maier em Portugal”, tendo passado antes por cidades como Viena (Áustria), Berlim (Alemanha), São Paulo (Brasil) e Seul (Coreia do Sul).

Nascida em 1926, Maier fez fotografias de rua, retratos e outros registos durante décadas, mas o material que foi acumulando ficou por descobrir até 2007, quando os cacifos onde estavam guardados foram leiloados.

De encontros fortuitos com desconhecidos a cenas urbanas, os registos permitem não só ver humanos como também a arquitetura de cidades como Chicago, Nova Iorque ou Los Angeles, entre outros.

A compra, por John Maloof, de algumas das suas fotografias lançou a sua descoberta global, tornada ‘viral’ na Internet em 2009, através do ‘site’ de partilha de fotografias Flickr, e desde então têm sido organizadas exposições por todo o mundo para dar a conhecer os seus registos.

Promovida pela Terra Esplêndida em parceria com o CPF, a mostra permitirá entregar parte das receitas de bilheteira à Acreditar — Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro.