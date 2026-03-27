Um homem de 35 anos detido na segunda-feira pela GNR por suspeita de furtos em interior de veículos nos concelhos de Matosinhos e da Maia vai aguardar julgamento em prisão preventiva, informou esta sexta-feira o Comando Territorial da GNR do Porto.

Segundo a GNR, foi dado cumprimento a um mandado de detenção fora de flagrante delito que levou também a apreensão de 2.585 euros e à recuperação de alguns bens furtados, que foram entregues aos seus legítimos proprietários.

No decorrer da investigação, a cargo do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Matosinhos, apurou-se também que o suspeito procedia à aquisição de bens através de cartões bancários furtados, com tecnologia ‘contactless’.

Presente a primeiro interrogatório judicial, o Tribunal de Instrução Criminal de Matosinhos decretou a medida de coação mais gravosa, prisão preventiva.