Um homem de 30 anos foi detido pela PSP de Leiria para cumprimento de uma pena de dois anos e seis meses de prisão efetiva por violência doméstica, após incumprimento das regras da pena suspensa.

Segundo informou esta sexta-feira o Comando Distrital de Leiria da Polícia de Segurança Pública, o arguido foi condenado, em 2025, a uma pena de prisão de dois anos e seis meses, suspensa na sua execução.

A pena foi sujeita ao cumprimento de diversas regras de conduta, nomeadamente a proibição de contacto com a vítima, a obrigação de frequência de programas específicos de prevenção da violência doméstica e a sujeição a acompanhamento para despiste e tratamento de consumos abusivos de álcool e estupefacientes.

O homem ficou também proibido de uso e porte de armas pelo mesmo período.

No entanto, os factos apurados evidenciaram que o homem manteve um “padrão continuado de violência física, verbal e psicológica sobre a vítima, incluindo agressões com recurso a força física, ameaças contra a vida, perseguições e injúrias”.

A PSP acrescentou que essa conduta provocou um “estado prolongado de medo, humilhação e ansiedade”.

“Estes comportamentos ocorreram ao longo de vários anos, mesmo após a separação do casal, tendo o arguido agido de forma consciente e reiterada, afetando gravemente a integridade física, emocional e a dignidade da vítima, com quem tem dois filhos menores em comum”, referiu ainda a polícia.

De acordo com a PSP, o homem possui um “extenso registo criminal, com várias condenações anteriores, designadamente por crimes de condução sem habilitação legal, ofensas à integridade física e posse de arma proibida”.

A detenção decorre de decisão judicial transitada em julgado, relacionada com a prática do crime de violência doméstica agravado contra cônjuge ou análogos, no âmbito de factos ocorridos desde o ano de 2017, na área da Marinha Grande.

Após a sua localização e detenção, o homem foi conduzido ao Estabelecimento Prisional de Leiria, onde irá cumprir a pena de prisão efetiva a que foi condenado.