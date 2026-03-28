Um homem de 43 anos foi detido em flagrante delito, na quinta-feira, por militares da GNR do Posto Territorial de Tarouca, pela alegada prática de um crime de incêndio florestal, indicou a força de segurança.

Em comunicado, a GNR explica que na sequência de uma investigação após a ocorrência de um foco de incêndio florestal, os militares apuraram que a origem do incêndio “resultou da limpeza desse espaço florestal, numa das cinco queimas de amontoados realizada para queima dos sobrantes, sem que tivessem sido adotadas as devidas medidas de segurança”.

“A queima em questão descontrolou-se, provocando a destruição de cerca de 0,21 hectares de área florestal”, lê-se na nota.

O detido foi constituído arguido e os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Lamego.