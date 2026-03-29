O piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes) venceu este domingo o Grande Prémio do Japão de Fórmula 1 e tornou-se, aos 19 anos, no mais novo líder de sempre do Campeonato do Mundo.

Antonelli, que largou da pole position, bateu o australiano Oscar Piastri (McLaren) por 13,722 segundos, com o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) em terceiro, a 15,270 do vencedor desta terceira ronda da temporada.

Com estes resultados e o quarto lugar do britânico George Russell (Mercedes), numa corrida marcada pelo violento acidente de Oliver Bearman na volta 20, Antonelli assume a liderança do Mundial, com 72 pontos.