Uma comissão parlamentar iraniana aprovou um plano para cobrar portagens aos navios que transitam pelo estratégico Estreito de Ormuz, informaram os meios de comunicação estatais esta segunda-feira.

A televisão estatal iraniana informou, citando um membro da comissão de segurança do parlamento, que o plano inclui “disposições financeiras e sistemas de portagens em rials”, a moeda iraniana, bem como a cooperação com Omã, localizado do outro lado do estreito.

O plano inclui ainda “uma proibição de passagem para os americanos e o regime sionista” (Israel), bem como para outros países que impuseram sanções contra o Irão, segundo a mesma fonte.

Em tempos de paz, aproximadamente um quinto do petróleo bruto e do gás natural liquefeito do mundo transita pelo Estreito de Ormuz, que o Irão declarou encerrado à navegação após os ataques de Israel e Estados Unidos contra o Irão, a 28 de fevereiro.

Desde então, o tráfego marítimo caiu cerca de 95%, segundo a plataforma de rastreio marítimo Kpler.

Com países como a Arábia Saudita e Qatar impedidos de expedir as suas exportações de petróleo e gás pela via estratégica, as repercussões estão a fazer-se sentir em todos os mercados globais de energia.

Teerão tem respondido aos ataques também com visando alvos militares e estratégicos em diversos países aliados de Washington no Médio Oriente.

As infraestruturas energéticas de países vizinhos como o Qatar e a Arábia Saudita têm sido particularmente visadas pelos mísseis iranianos, bem como outras instalações de natureza civil.