Alice, um elefante de 52 anos que vive no zoo de Albuquerque, Novo México, EUA, fugiu no domingo do recinto onde estão estes animais e deu um passeio pelo jardim zoológico, aproveitando para tomar o ‘pequeno-almoço’ fora. Só mais tarde, por volta das 7h30, quando os seguranças do jardim zoológico se aperceberam da fuga é que a equipa de tratadores foi chamada, tendo conseguido levar “a Alice de volta ao seu espaço em segurança”, lê-se numa nota emitida pelo Município de Albuquerque.

“O zoo estava fechado na altura” em que a fuga de Alice aconteceu e “não havia visitantes presentes no local durante a ocorrência”. Ainda assim, o jardim zoológico atrasou a abertura em meia hora, para ser feita uma limpeza ao parque. Os caminhos comuns do jardim zoológico “foram limpos devido aos dejetos de Alice, que comeu plantas e arbustos perto do seu habitat”, acrescenta o município.

O município conclui que Alice terá aproveitado uma falha numa das vedações que delimita o espaço dos elefantes, tendo depois entrado pelo mesmo local, “em segurança”. A reparação da vedação está já “em andamento” e, enquanto não estiver concluída, essa área do jardim zoológico “permanecerá encerrada”.

“Nenhum outro elefante saiu do recinto e nenhum funcionário esteve em perigo. Alice também não sofreu ferimentos, mas permanecerá sob vigilância rigorosa da equipa de cuidado animal”, esclarece a mesma fonte.

O município de Albuquerque afirma que “o BioPark [nome do zoológico] faz regularmente simulacros para testar a capacidade de resposta a todos os tipos de emergências. No caso desta fuga, “a equipa executou o protocolo na perfeição”. Além disso, refere-se, o “vínculo profundo e de confiança que a equipa de tratadores de elefantes desenvolveu com Alice” foi decisivo para que esta voltasse a casa com “tranquilidade”.