Menos dourados e 2 centímetros mais baixo que o de Francisco. O cadeirão português que vai receber o Papa Leão XIV em Angola

Quando em 2010 o Papa Bento XVI esteve no Porto, na sua única visita oficial a Portugal, gostou tanto da cadeira de descanso que lhe foi oferecida que quis mesmo levá-la consigo. “Sentiu-se bem e pediu para trazer para o Vaticano. E eu sei que a usou bastantes vezes, usava-a com frequência“, recorda Mário Rocha, o CEO da Antarte, ao Observador. Aquela foi a primeira vez que a marca de Rebordosa, fundada em 1998, forneceu mobiliário para o Vaticano. Desde então, produziu peças em outras duas ocasiões — e prepara-se para a quarta colaboração. Esta quinta-feira, envia de Portugal para Angola o cadeirão, o ambão e o altar no qual o Papa Leão XIV vai rezar o terço com os fiéis, durante a visita oficial ao país africano entre 18 a 21 de abril.

Em 2023, a marca portuguesa materializou uma instalação de arte de 12 esculturas desenhadas pelo arquiteto Siza Vieira para o Pavilhão do Vaticano na Bienal de Veneza. Já em 2024, criou o cadeirão que o Papa Francisco utilizou durante a visita oficial a Timor-Leste. Um convite que partiu, na altura, do Presidente do país, José Ramos-Horta. Agora, mais uma vez, foi a organização da visita em Angola a solicitar as peças à Antarte — a marca portuguesa já tem loja em Luanda há 20 anos. “Quando falámos com a pessoa representante da Igreja em Angola, nós perguntámos, já que íamos utilizar matérias-primas angolanas, se tinham alguma indicação que gostavam de fazer. E disseram-me: ‘há aqui uma extração de pedra argilosa rosada junto ao santuário da Nossa Senhora da Muxima, será que pode incorporar nas peças do mobiliário?'”, recorda o CEO da empresa, que destaca outras matérias-primas locais para a produção, como a madeira de Longui, presente no norte de Angola. Já o tecido de fibras de algodão e linho, feito em tear manual, é português.