A perseguição de Cristiano Ronaldo à estratosférica marca dos mil golos tornou-se um dado adquirido para toda a gente. Ninguém sabe se o jogador português vai terminar a carreira quando lá chegar, mas todos sabem que o jogador nunca irá terminar a carreira antes de lá chegar — e a verdade é que, a cada semana que passa, o recorde parece cada vez mais próximo.

As mais de nove centenas de golos, porém, não podiam fugir à polémica. Nos últimos tempos, surgiu a ideia de que Cristiano Ronaldo poderia, na verdade, ter menos seis golos do que o normalmente apontado — isto porque a Arab Club Champions Cup, troféu que o Al Nassr conquistou em 2023 e onde o avançado português marcou seis vezes, não é qualificada pela FIFA como uma competição oficial, enquadrando-a como uma espécie de torneio de pré-época.

Ora, nos últimos dias, o próprio Cristiano Ronaldo não fugiu à questão. Numa publicação de uma página brasileira que agrega fãs do capitão da Seleção Nacional, no Instagram, Ronaldo comentou “aceitar é uma virtude” — dando a entender que, para ele, os seis golos valem. Interpretação semelhante terá tido o jogador português sobre a entrevista recente de Brad Friedel, antigo guarda-redes do Liverpool e do Tottenham, que defendeu que este poderá ser um problema para Roberto Martínez no Campeonato do Mundo.

“Todos os jogadores têm de se despedir a algum momento, as coisas são assim. Olhamos para o Ronaldo e ainda parece incrivelmente bem fisicamente, mas a forma como joga mudou. Chega uma altura em que determinado jogador pode ser prejudicial para a equipa em termos coletivos. Mas, ao mesmo tempo, também não é o tipo de jogadores que podes deixar no banco. Se deixares o Ronaldo de fora só se vai falar disso no Mundial. Hoje em dia, quando a equipa precisa de defender, ele não vai fazer muito. És o treinador e vais jogar contra as melhores seleções do mundo a defender com 10? É difícil”, explicou o guardião norte-americano em conversa com o TalkSport.

Era neste contexto que, este sábado, o Al Nassr visitava o Al Akhdoud. Cristiano Ronaldo era naturalmente titular, enquanto que João Félix voltava à titularidade depois de ter cumprido castigo na última jornada, com Kingsley Coman, Sadio Mané e Brozovic a serem todos lançados de início por Jorge Jesus. Do outro lado e numa equipa de Fathi Al-Jabal que está a lutar para não descer, Samuel Portugal, guarda-redes brasileiro que está emprestado pelo FC Porto, era titular na baliza.

Numa primeira parte muito tranquila para a equipa de Jorge Jesus, onde a superioridade nunca foi uma questão e o resultado só foi pecando por escasso e por questões na finalização, Cristiano Ronaldo abriu à passagem do quarto de hora inicial: Nawaf Boushal viu bem a desmarcação do jogador português e o avançado, depois de entrar na área com a bola controlada, atirou cruzado para marcar o golo 968 da carreira (15′). Al Amri ainda colocou a bola no fundo da baliza pouco depois, na sequência de um canto na esquerda (22′), mas o lance foi anulado por mão de Mohamed Simakan e o Al Nassr foi para o intervalo a vencer o Al Akhdoud pela margem mínima.

⚽️ ???????????????????????????? ! Cristiano Ronaldo ???? LE GOAT OUVRE LE BAL ET AL NASSR LANCE DÉJÀ LES HOSTILITÉS !!! ???? 15’ | Al Okhdood 0 – 1 Al Nassr pic.twitter.com/HU7LzJIdeP — SPL ???????? (@ActuSPL) April 11, 2026

Nenhum dos treinadores fez alterações no início da segunda parte e o Al Nassr só precisou de segundos para aumentar a vantagem, com João Félix a concretizar numa recarga depois de um cabeceamento de Coman ao poste (47′). O jogo perdeu intensidade e ritmo depois do golo do internacional português, de forma natural, mas a equipa de Jorge Jesus nunca perdeu o controlo e foi gerindo todas as dinâmicas.

O treinador português mexeu a pouco mais de 20 minutos do fim, lançando Abdullah Al-Khaibari e Al-Ghannam, e Cristiano Ronaldo foi substituído já nos 10 minutos finais. Já nada mudou e o Al Nassr venceu o Al Akhdoud, somando a 16.ª vitória consecutiva e mantendo os cinco pontos de vantagem para o Al Hilal na liderança do Campeonato da Arábia Saudita.