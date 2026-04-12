Um homem na casa dos 40 anos conseguiu entrar numa zona restrita do aeroporto de Shannon, um dos três principais aeroportos na Irlanda. Aí terá danificado um avião militar dos EUA, sendo que as imagens do momento foram entretanto divulgadas nas redes sociais. O suspeito foi detido pelas autoridades e a situação está a ser investigada.

“No sábado, 11 de abril de 2026, um homem adulto entrou numa área não autorizada do aeroporto de Shannon, em Shannon, no condado de Clare. Um homem adulto (na casa dos 40 anos) foi detido pela polícia por alegados danos criminais pouco antes das 11 horas”, lê-se num comunicado divulgado pelas autoridades irlandesas, a Garda Síochána, e citado pelo jornal Guardian. As autoridades acrescentam ainda que o suspeito se encontra detido numa esquadra da polícia na divisão de Clare/Tipperary”, estando “as investigações do caso em curso”.

Nas redes sociais tem circulado um vídeo do momento, mas não foi possível confirmar a sua veracidade até ao momento.

WATCH: A man breached security at Shannon Airport in Ireland, climbed onto a parked C-130 Hercules, and damaged it with a tool.



He was arrested. pic.twitter.com/uls2tfgGND — Clash Report (@clashreport) April 11, 2026

O homem terá subido para um avião de transporte C-130 Hercules, da Força Aérea dos EUA, que estava parado no aeroporto, acabando por ser detido suspeito de causar danos à aeronave por alegadamente a ter atingido com um objeto, segundo detalha a Skynews.

Segundo o jornal inglês, o aeroporto de Shannon teve de suspender temporariamente as suas operações por voltadas 9h50, retomando-as pouco depois, por volta das 10h15.