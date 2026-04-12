Pep Guardiola nunca foi treinador de ter papas na língua. Sempre disse tudo o que lhe passou pela cabeça, entre largos elogios aos seus jogadores ou a adversários ou críticas à equipa ou ao próprio trabalho, aproveitando ainda conferências de imprensa para falar sobre a independência da Catalunha, o conflito entre Israel e a Palestina ou administração de Donald Trump nos EUA. Não seria Bernardo Silva, naturalmente, a merecer uma exceção à regra.

Dias depois de a saída do internacional português no verão ter sido confirmada por Pep Lijnders, adjunto de Pep Guardiola, o treinador espanhol falou pela primeira vez sobre o facto consumado que há muito era rumor. “Estou muito zangado com o Bernardo porque há um mês disse-lhe ‘se tomares uma decisão eu tenho de ser o primeiro a saber’ e ele ainda não me disse nada'”, começou por dizer, aliviando depois o discurso.

“Acho que quem deve decidir é o Bernardo, não sei se ele já o fez. Eu disse-lhe isso a brincar, ‘diz-me, eu mereço saber’, mas ele não me disse nada, por isso, não sei o que se está a passar. Ele não é o mais alto, o mais musculado, não marca 50 golos nem faz 50 assistências por época. Esses são o tipo de jogadores que estão em destaque e de quem toda a gente fala. Ao longo de nove anos conheço-o bastante bem e sei o que um treinador exige”, acrescentou sobre o médio que se tornava este domingo o português com mais jogos na Premier League, 297, superando Luís Boa Morte.

Ora, era neste contexto que o Manchester City visitava o Chelsea este domingo. Depois da derrota do Arsenal com o Bournemouth, os citizens tinham a possibilidade de ficar a seis pontos da liderança da Premier League — sendo que ainda têm um jogo em atraso. Com Rúben Dias lesionado, Pep Guardiola lançava Khusanov e Marc Guéhi no eixo defensivo, com Jérémy Doku, Rayan Cherki e Semenyo nas costas de Haaland e Bernardo com Rodri no meio-campo. Do outro lado, nuns blues onde Enzo Fernández continua sob alçada disciplinar depois de ter aberto a porta a uma ida para o Real Madrid e questionado o despedimento de Enzo Maresca, Liam Rosenior tinha João Pedro como referência ofensiva, Pedro Neto titular na ala esquerda e Dário Essugo no banco.

Numa primeira parte que terminou sem golos, o Manchester City teve mais bola mas o Chelsea era quase sempre muito perigoso quando tinha a hipótese de se aproximar da baliza de Donnarumma, evidenciando algumas fragilidades defensivas da equipa de Pep Guardiola. Marc Cucurella marcou mesmo à passagem do quarto de hora inicial (16′), com o lance a ser anulado por fora de jogo do espanhol, e os citizens só ficaram verdadeiramente perto do golo através de Bernardo, que atirou na área para Robert Sánchez defender com dificuldades (34′). Ao intervalo em Stamford Bridge, porém, continuava tudo empatado.

Cucurella faz o primeiro para os Blues, mas estava fora de jogo ????#DAZNPremier pic.twitter.com/U5NyRoxBpx — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) April 12, 2026

Nenhum dos treinadores mexeu no início da segunda parte e o Manchester City entrou com uma renovada urgência em abrir o marcador, asfixiando um Chelsea que parecia ter ficado no balneário. Os citizens fizeram mais em cinco minutos do que em toda a primeira parte e a verdade é que Nico O’Reilly acabou mesmo por abrir o marcador com um cabeceamento certeiro na área na sequência de um cruzamento de Rayan Cherki na direita (51′).

Pouco depois, o mesmo Rayan Cherki voltou a causar estragos. Cobrou um canto na esquerda, combinou para ser ele a conduzir até à entrada da grande área e tirou um passe vertical perfeito a descobrir Marc Guéhi, que atirou rasteiro para aumentar a vantagem (57′). Pep Guardiola foi o primeiro a mexer e obrigado, trocando um já limitado Nico O’Reilly por Aït-Nouri, enquanto que Liam Rosenior respondeu com Alejandro Garnacho.

Jérémy Doku fez o terceiro golo a pouco mais de 20 minutos do fim (69′), aproveitando um erro de Moisés Caicedo na saída de bola, e confirmou a ideia de que os blues nem sequer apareceram para a segunda parte. Cole Palmer ainda ficou perto de reduzir com um pontapé que Donnarumma defendeu (85′), Phil Foden, Savinho e Kovacic tiveram minutos, mas já nada mudou até ao fim: o Manchester City venceu o Chelsea, voltou aos triunfos na Premier League depois de dois empates consecutivos e colocou-se a seis pontos da liderança do Arsenal, sendo que para a semana recebe precisamente os gunners no Etihad.