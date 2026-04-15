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O Líbano apresentou uma queixa na ONU contra Israel devido aos ataques que causaram há uma semana mais de 350 mortos e 1.200 feridos no país, incluindo em Beirute, anunciou esta quarta-feira o Governo libanês.

“A mensagem destacou que esta é a escalada mais violenta desde 2 de março e que o número de bombardeamentos atingiu aproximadamente uma centena em menos de dez minutos”, disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros num comunicado.

O ministério acusou as forças israelitas de terem atacado “bairros residenciais densamente povoados (…) durante as horas de ponta e sem aviso prévio, levando a uma destruição generalizada e à queda de centenas de vítimas”.

As ações provocaram o desabamento de edifícios inteiros em plena capital e foram as mais fortes desde o início da guerra, há seis semanas.

Os ataques de 8 de abril causaram pelo menos 357 mortos e 1.223 feridos, de acordo com o mais recente balanço oficial provisório citado pela agência de notícias espanhola EFE.

O Ministério da Saúde libanês alertou que a publicação de um balanço definitivo levará tempo, dada a necessidade de identificar muitos restos mortais através de testes de ADN, ou ácido desoxirribonucleico, a molécula que armazena informação genética.

O texto da queixa foi enviado ao Conselho de Segurança e ao secretário-geral da ONU, António Guterres.

Também foi entregue à Assembleia Geral como documento oficial, referiu o ministério, quando se assinala uma semana da tragédia.

No documento entregue à ONU, o Líbano denunciou também os ataques israelitas contra alvos sanitários desde 2 de março, entre os quais 17 que atingiram centros hospitalares e 101 dirigidos a unidades de emergência, como ambulâncias.

O Líbano foi arrastado para a guerra atual no Médio Oriente pelo Hezbollah, que atacou Israel em solidariedade com o Irão, após a ofensiva israelo-americana lançada contra Teerão em 28 de fevereiro.

Israel considerou os ataques do grupo libanês xiita apoiado pelo Irão como uma violação do cessar-fogo de novembro de 2024, que tinha interrompido a guerra em curso no sul do Líbano desde outubro de 2023.

Enquanto Washington está em conversações com Teerão sob mediação paquistanesa, Israel separou o conflito no Líbano, com cujas autoridades está a negociar o fim das hostilidades com patrocínio norte-americano.