As autoridades australianas estão a investigar as alegações de que a cantora norte-americana Katy Perry assediou sexualmente a atriz australiana Ruby Rose. Segundo a queixa, apresentada pela atriz de Orange is The New Black, o episódio aconteceu num clube em Melbourne, há mais de uma década.

Numa série de publicações na rede social Threads, no domingo, Ruby Rose afirmou que foi alvo de assédio da artista e que decidiu apresentar queixa contra ela. “A Katy Perry assediou-me sexualmente na discoteca Spice Market, em Melbourne. Quem se importa com o que ela pensa?”, começou por escrever a atriz numa publicação da página Complex Music Threads na rede social Threads.

Em publicações subsequentes, Ruby Rose, que protagoniza Stella Carlin em Orange is The New Black, explicou que tudo aconteceu quando “tinha pouco mais de 20 anos”. “Agora tenho 40. Levei quase duas décadas a dizer isto publicamente”, acrescentou. “Embora esteja muito grata por ter chegado até aqui e encontrado a minha voz, isto só mostra o impacto que o trauma e o abuso sexual causam. Obrigada por me ouvirem”.

Já na terça-feira fez uma última publicação sobre o assunto. “Última atualização sobre isto: esta tarde finalizei todos os meus relatórios. Isso significa que não posso comentar, republicar ou falar publicamente sobre nenhum desses casos ou sobre os indivíduos envolvidos”, escreveu.

A polícia australiana confirmou esta quarta-feira que está a investigar a denúncia. “Detetives da equipa de Investigação de Crimes Sexuais e Abuso Infantil de Melbourne (SOCIT) estão a investigar um caso antigo de agressão sexual ocorrido em Melbourne em 2010”, refere um comunicado citado pelo Guardian. As autoridades notam que, como a investigação está em curso, “seria inapropriado comentar mais sobre o assunto nesta fase”.

Representantes da cantora rejeitaram as acusações de Rose. “As alegações que estão a ser divulgadas nas redes sociais por Ruby Rose sobre Katy Perry não são apenas categoricamente falsas, são mentiras perigosas e irresponsáveis“, sublinhou um elemento da equipa de Perry num comunicado enviado à revista Rolling Stone. “A senhora Rose tem um historial bem documentado de fazer alegações públicas graves nas redes sociais contra várias pessoas, alegações que foram repetidamente negadas pelos indivíduos citados”, referem.