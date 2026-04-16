Três assaltantes armados barricaram-se dentro de uma agência do Crédito Agrícola em Nápoles, Itália, e fizeram 25 pessoas reféns durante duas horas esta quinta-feira de manhã. Antes de as autoridades chegarem, fugiram por um buraco no chão do banco.
Entre os reféns estão funcionários e clientes que foram libertados pela polícia horas depois do assalto, que aconteceu por volta das 11h30 (hora local). “Graças à resposta rápida todos os reféns foram libertados pouco depois das 13h30, sem ferimentos graves”, afirmou Michele di Bari, autarca de Nápoles, em comunicado.
Rapina in corso all’interno della filiale Crédit Agricole di piazzale Medaglie d’Oro, a Napoli. Un gruppo di banditi si è introdotto all’interno della banca, barricandosi con degli ostaggi. pic.twitter.com/KEAXCBKmo3
— Local Team (@localteamit) April 16, 2026
Ao site de notícias local Fanpage.it, um cliente feito refém confirmou que os assaltantes estavam armados e que trancaram as pessoas numa sala: “Eu estava no banco quando eles entraram; eram definitivamente três. Eles entraram e trancaram-nos, clientes, funcionários e o gerente, numa sala. Estavam armados, mas não recorreram à violência“, afirmou.
Quando a polícia de Nápoles conseguiu entrar no banco, já os assaltantes tinham fugido, alegadamente por um buraco no chão que leva até um túnel do sistema de esgotos da cidade, que já está a ser inspecionado pela empresa que gere a rede de água de Nápoles. De acordo com o Fanpage.it, não é certo que os assaltantes tenham conseguido fugir com dinheiro, no entanto, acredita-se que tivessem como alvo os cofres do banco.