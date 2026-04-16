O Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento (IPIM) de Macau disse esta quinta-feira que quer aproveitar a visita à Europa do líder do Governo local para atrair empresas de Portugal e Espanha.

Sam Hou Fai, o primeiro chefe do Executivo da região semiautónoma chinesa a dominar a língua portuguesa, parte na sexta-feira para uma deslocação que começa em Lisboa e passa ainda por Madrid, Genebra e Bruxelas.

O IPIM convidou cerca de 240 representantes governamentais e empresariais de Portugal e Espanha a participar em duas sessões de promoção da cooperação económica e comercial.

A agência disse que quer atrair mais empresas estrangeiras, “em especial dos setores da tecnologia e da ‘Big Health’ [saúde integrada], provenientes de Portugal e Espanha”.

De acordo com um comunicado, o IPIM irá destacar “as vantagens competitivas” de estabelecer operações não só em Macau, mas também na vizinha zona económica especial de Hengin (ilha da Montanha).

As duas sessões irão incluir “plataformas de encontros empresariais”, para reforçar as ligações entre grupos de Portugal e Espanha, por um lado, e de Macau e da China continental, por outro.

Horas antes, o Gabinete de Comunicação Social (GCS) do Governo de Macau disse, num outro comunicado, que Sam Hou Fai irá liderar uma delegação com “representantes de várias empresas-chave” da região e do interior da China.

O IPIM acrescentou que a comitiva irá visitar 16 entidades em Portugal e Espanha, incluindo departamentos económicos e comerciais, bem como projetos ligados às áreas da tecnologia e saúde integrada.

A delegação, que reúne cerca de 120 representantes dos setores governamental e empresarial de Macau, Hengqin e de outros locais da China, irá estar em Lisboa e Madrid entre 19 e 24 de abril, acrescentou a agência.

Em Portugal, Sam Hou Fai irá encontrar-se com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, e o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, João Cura Mariano.

A nota do GCS não clarifica se o líder de Macau se irá também reunir com o Presidente da República, António José Seguro.

Numa entrevista transmitida no domingo pelo canal em português da emissora pública TDM — Teledifusão de Macau —, Sam Hou Fai disse que poderão ser assinados “mais de 39 protocolos de cooperação com entidades ou empresas de Portugal“.

Os acordos abrangem domínios como “o comércio e a economia, a plataforma sino-portuguesa, a educação, a cultura, o turismo, a formação de quadros qualificados, ‘Big Health’ e a tecnologia de ponta”, disse Sam.

A partida do líder do Governo acontece um dia depois do anúncio da exoneração do secretário para a Economia e Finanças, após pedido de demissão apresentado por “motivos pessoais”. Estava previsto que Tai Kin Ip integrasse a comitiva que acompanha o chefe do Executivo na visita à Europa.