São já mais de dois meses e meio de procura por Nancy Guthrie, mãe da apresentadora da NBC Savannah Guthrie, que está desaparecida desde a madrugada do passado dia 1 de fevereiro. Agora, sabe-se que há uma prova que pode ajudar a resolver o caso: uma amostra de ADN recolhida na casa de Nancy em fevereiro. A amostra está agora a ser analisada pelo laboratório do FBI, que continua “totalmente comprometido” com a investigação.
A amostra esteve inicialmente à guarda do Gabinete do Xerife do Condado de Pima, seguindo entretanto para um laboratório particular na Flórida. “Onze semanas depois, esse laboratório transferiu uma amostra original de cabelo para o Laboratório do FBI para análise”, confirmou uma fonte do FBI à ABC News, esclarecendo que não se trata de uma amostra de ADN nova, mas de uma prova solicitada “há mais de dois meses”.
Chris Nanos, xerife do Condado de Pima, afirmou que pelo menos cinco laboratórios nos Estados Unidos da América estão a trabalhar no caso, mas não especificou quais. No entanto, também alertou para a possibilidade de serem precisos até seis meses para se isolarem as informações de que os investigadores precisam para conseguir encontrar o responsável (ou responsáveis) pelo desaparecimento de Nancy.
Para já, uma das provas recolhidas pelas equipas de investigação são imagens da câmara da campainha da casa de Nancy Guthrie, entretanto publicadas no perfil de Kash Patel, diretor do FBI, na rede social X, na tentativa de conseguir informações sobre o “indivíduo armado aparentemente a adulterar a câmara da porta de casa de Nancy Guthrie”.
New images in the search for Nancy Guthrie:
Over the last eight days, the FBI and Pima County Sheriff’s Department have been working closely with our private sector partners to continue to recover any images or video footage from Nancy Guthrie’s home that may have been lost,… pic.twitter.com/z5WLgPtZpT
— FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) February 10, 2026
Entre operacionais do Condado de Pima e o FBI, são cerca de 20 os investigadores a trabalhar no caso, atualmente. A recompensa por informações que levem ao paradeiro Nancy Guthrie já ultrapassa entretanto o 1,2 milhões de euros, entre o valor que a família, as autoridades e um doador anónimos oferecem.
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