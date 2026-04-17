O Tribunal da Relação de Guimarães revogou a pena de prisão efetiva de um sucateiro que, na primeira instância, tinha sido condenado a 20 meses por três furtos de água da rede pública de Braga.

Por acórdão de 24 de março, esta sexta-feira consultado pela Lusa, a Relação sublinha que, apesar do passado criminal do arguido, com 22 condenações, neste caso as exigências de prevenção geral “são menores“, dado que as condutas “se dirigem invariavelmente à obtenção de um bem absolutamente essencial à sobrevivência e à normal dinâmica diária de qualquer agregado familiar”.

O que, acrescenta o tribunal, “quase reconduz à tolerabilidade de tais ações”.

Por isso, revogou a pena de prisão e condenou o arguido a 200 dias de multa, à taxa diária de cinco euros, no total de 1000 euros.

O arguido terá ainda de pagar 1.386 euros à Empresa de Águas, Efluentes e Resíduos de Braga (Agere).

Os factos ocorreram entre 2023 e 2024, num bairro social de Braga, tendo os funcionários da Agere detetado, por três vezes, que ligações diretas da habitação do arguido à rede pública de abastecimento de água, mediante colocação de uma mangueira flexível em malha de aço.

Dessa forma, a água consumida não era contabilizada, não tendo sequer sido celebrado qualquer contrato com a empresa responsável.

“Com tal atuação, o arguido logrou consumir água na sua habitação sem proceder ao pagamento da quantia correspondente, o que fez de forma reiterada, tendo sempre desselado a coluna e efetuado a competente ligação direta”, refere o acórdão.

Ficaram, assim, por pagar consumos no valor total de cerca de 110 euros.

Para a medida da pena, a Relação teve em conta que não é “minimamente significativo o valor dos danos produzidos pelo arguido para aceder àquele bem essencial”, o que redunda na “reduzida ilicitude” do comportamento do arguido.

Em sentido inverso, vincou as “muito elevadas” exigências de prevenção especial, face ao “longo registo criminal” do arguido e à sua “inequívoca propensão criminosa.

O arguido, de 58 anos, soma 22 condenações, por crimes de furto, condução ilegal, perigosa e em estado de embriaguez, roubo, evasão, descaminho, dano, falsas declarações, desobediência, falsidade de testemunho e simulação de crime.