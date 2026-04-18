O Canadá anunciou sexta-feira que disponibilizará uma ajuda de 5,5 milhões de dólares canadianos (3,4 milhões de euros) para Cuba “para responder diretamente às necessidades urgentes dos cubanos vulneráveis” em matéria de medicamentos e alimentos.

O Governo canadiano afirmou, em comunicado, que a Organização Pan-Americana da Saúde receberá cinco milhões “para proteger a saúde e o bem-estar das populações vulneráveis em Cuba”.

O objetivo é “melhorar a disponibilidade e o acesso a serviços de saúde essenciais, medicamentos críticos e fornecimentos médicos”, além de fortalecer as cadeias de abastecimento e apoiar as instituições de cuidados de saúde primários bem como os hospitais de referência.

O valor restante, 500.000 dólares canadianos, será atribuído ao Programa Alimentar Mundial “para prestar assistência alimentar aos cubanos e apoiar a logística essencial e as necessidades de combustível para a resposta humanitária”.

As autoridades canadianas acrescentaram que continuam a vigiar a situação em Cuba para “avaliar e responder à evolução das necessidades”.

A quantia anunciada este sábado soma-se a outros oito milhões de dólares canadianos de ajuda que o Canadá já tinha disponibilizado no final de fevereiro para o Programa Alimentar Mundial e a UNICEF para a compra de alimentos para Cuba.