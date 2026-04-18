O vice-primeiro-ministro italiano, Matteo Salvini, pediu este sábado a continuação do legado do primeiro-ministro húngaro cessante, Viktor Orbán, durante uma concentração em Milão promovida pelo grupo parlamentar europeu de extrema-direita Patriotas pela Europa.

“O movimento Patriota é uma família, uma comunidade. E quando alguém atravessa um momento difícil, milhares de amigos oferecem-lhe o seu apoio. O meu abraço, e o de todos, vai para o nosso amigo e patriota Viktor Orbán”, afirmou, acrescentando que o primeiro-ministro húngaro, derrotado nas urnas por Péter Magyar nas eleições de 12 de abril, lutou “para defender” as fronteiras da Europa “contra os traficantes de pessoas e de armas”.

“Prossigamos juntos esta batalha pela liberdade e pela legalidade”, acrescentou, citado pelas agências de notícias internacionais, no principal discurso da concentração que decorreu em frente à catedral de Milão, “símbolo da cristandade”, no norte de Itália.

No encontro, sob o mote “Sem Medo. Na Europa, Donos da Nossa Casa”, participaram vários representantes da extrema-direita europeia, entre os quais o líder do neerlandês Partido da Liberdade, Geert Wilders, a eurodeputada grega Afroditi Latinopoulou, e o líder da francesa União Nacional, Jordan Bardella.

Os intervenientes expressaram-se sobretudo contra a imigração e as políticas europeias, nomeadamente agrícola, com a assistência a entoar por diversas vezes “remigração”, um termo usado para designar a expulsão em massa de migrantes e pessoas com raízes estrangeiras.

A mobilização da extrema-direita – que segundo a agência francesa AFP juntou milhares de pessoas e, segundo a espanhola EFE, centenas – decorreu em simultâneo com uma contramanifestação antifascista, separadas por um forte cordão policial.