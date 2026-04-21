O candidato presidencial do Partido Republicano francês, Bruno Retailleau, defendeu esta segunda-feira o isolamento de Espanha das nações europeias, devido à regularização maciça de quase meio milhão de imigrantes ilegais.

“Não podemos apoiar a regularização maciça [de imigrantes] da forma como o senhor [Pedro] Sánchez (primeiro-ministro socialista espanhol), a está a implementar”, declarou o líder do Partido Republicano (conservador) ao canal de notícias LCI, manifestando o seu receio de que os imigrantes que obtiverem estatuto legal em Espanha atravessem a fronteira para França.

Considerando a decisão do governo espanhol de esquerda “contrária ao espírito europeu“, prometeu “restabelecer os controlos fronteiriços”, afirmando que a França estava autorizada a adotar tais medidas em caso de “crise”.

“Eu ostracizaria [a Espanha] das nações europeias”, acrescentou o antigo ministro do Interior.

Para impor esta medida, Retailleau conta com os países europeus que são “maioritariamente” governados pela direita.

“Felizmente, a Europa mudou”, observou o político do Partido Republicano, que nas presidenciais de 2027 terá como rivais à direita os nacionalistas da União Nacional (RN, na sigla em francês) — cujo candidato poderá ser Jordan Bardella ou Marine Le Pen — e à esquerda, entre outros partidos, os progressistas da França Insubmissa (LFI).

As mais recentes sondagens francesas dão a liderança a Jordan Bardella da RN, à frente do candidato da LFI, Jean-Luc Mélenchon.

Espanha lançou há uma semana um programa de regularização em grande escala para imigrantes indocumentados, em contraste com o endurecimento das políticas de imigração observado em grande parte da Europa.

A Espanha é considerado um dos três principais pontos de entrada de imigrantes na Europa, juntamente com a Itália e a Grécia, principalmente através do arquipélago das Canárias, ao largo da costa noroeste de África.