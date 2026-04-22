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O Bloco de Esquerda (BE) solicitou a audição urgente da reitora da Universidade dos Açores para esclarecer as condições necessárias à criação de um Centro Académico Clínico na região e impacto na formação em Medicina, foi esta terça-feira anunciado.

Em comunicado de imprensa, o partido adianta que a representação parlamentar do BE/Açores enviou esta terça-feira ao presidente da Comissão de Assuntos Sociais um requerimento, com caráter de urgência, a solicitar a audição da reitora da academia açoriana no parlamento.

O BE/Açores considera que é importante ouvir a reitora sobre as condições necessárias para a constituição de um Centro Académica Clínico na região e sobre o seu papel no desenvolvimento da formação em Medicina na Universidade dos Açores, nomeadamente quanto às consequências da sua eventual inexistência e quanto às vantagens da sua concretização.

No requerimento, o BE recorda que o parlamento aprovou por unanimidade a proposta do Bloco para a constituição de um grupo de trabalho para a criação do Centro Académico Clínico dos Açores.

Durante o debate da proposta do Bloco, no parlamento, “a secretária regional da Saúde levantou dúvidas sobre a existência de condições para a criação de um Centro Académico Clínico nos Açores”, sustenta o BE/Açores.

Perante “as dúvidas levantadas pela secretária regional da Saúde em relação à existência de condições na região para avançar com este projeto”, o Bloco propõe agora que a reitora da Universidade dos Açores seja ouvida no parlamento sobre a importância deste centro para a formação em Medicina no arquipélago.

Por outro lado, acrescenta, recentemente, a reitora tornou público que o processo de criação do Centro Académico Clínico dos Açores permanece na “estaca zero, sem que tenha sido ainda constituído o Grupo de Trabalho responsável pela elaboração do projeto e pela preparação do pedido de acreditação junto dos Ministérios da Saúde e da Educação e Ensino Superior”.

E, aponta, “segundo a Universidade, esta ausência de iniciativa por parte da tutela da Saúde compromete o calendário previsto e coloca em risco a continuidade da oferta formativa em Medicina”.

“Após as declarações públicas da reitora sobre este assunto, o Bloco levou ao parlamento uma proposta para a constituição urgente do grupo de trabalho para a criação do Centro Académico Clínico dos Açores, que foi aprovada por unanimidade”, lembra o partido.

Na segunda-feira, foi apresentada a proposta do Plano Estratégico da Universidade dos Açores (UAc) e entre as prioridades é recomendado que “o Governo Regional não pode adiar mais a criação de um grupo de trabalho para preparar a criação de um centro académico clínico nos Açores”.

O partido sublinha que os Centros Académicos Clínicos “são estruturas de cooperação estratégica entre instituições de saúde, instituições de ensino superior e unidades de investigação científica” que visam “promover a integração entre assistência clínica, formação e investigação, reforçando a qualidade dos cuidados de saúde, a produção de conhecimento e a inovação científica”.