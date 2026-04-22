Paulo Carmona, atual diretor-geral da Energia, é a escolha do Governo para assumir a presidência da Infraestruturas de Portugal (IP), A informação foi avançada pelo jornal Eco e confirmada pelo Observador. O nome de Paulo Carmona já foi validado em parecer pela comissão de recrutamento do Estado, a Cresap.

O próprio confirmou entretanto à Agência Lusa, que será o próximo presidente da IP.

Paulo Carmona irá substituir o presidente do conselho de administração, Miguel Cruz, que foi nomeado pelo Governo de António Costa em 2022 para a IP. Antes tinha sido secretário de Estado do Tesouro.

Não se sabe ainda se haverá mais mudanças na administração da principal empresa pública de investimento. Nomeadamente, não há informação sobre se o Governo vai manter o vice-presidente, Carlos Fernandes, que está à frente dos projetos ferroviários desde 2016. Desde que assumiu a vice-presidência da IP, o gestor tem sido o principal rosto de promoção do projeto de alta velocidade em Portugal.

A administração da IP terminou o seu mandato há mais de um ano, mas só agora foram dados os passos para escolher um novo presidente para empresa que divulgou os resultados de 2025 esta quarta-feira.

Esta será a terceira nomeação de Paulo Carmona para cargos no setor público, desde que Luís Montenegro chegou a primeiro-ministro em 2024. Carmona foi inicialmente indicado para a Estrutura de Missão para o Licenciamento de Projetos de Energias Renováveis 2030 (EMER 2030). Pouco tempo depois foi escolhido para suceder ao diretor-geral de Energia pela ministra com a tutela, Maria da Graça Carvalho, na sequência do afastamento do anterior titular. Paulo Carmona acabou por ganhar o concurso lançado pela Cresap para o cargo de diretor-geral, tendo sido nomeado numa comissão de serviço.

A Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) é uma das cinco entidades envolvidas na reestruturação do setor da energia no Estado que irá dar origem à nova Agência da Geologia e Energia, que terá novos cargos dirigentes.

Paulo Carmona foi militante da Iniciativa Liberal e presidiu a associações de contribuintes e de administradores e gestores de empresas. Foi ainda presidente da ENSE (Entidade Nacional do Setor Energético) durante o Governo de Pedro Passos Coelho.