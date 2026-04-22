A Infraestruturas de Portugal (IP) fechou 2025 com um lucro de 135 milhões de euros, o que corresponde a uma subida de 9% face aos resultados de 2024.

O ano foi marcado por uma redução do valor investido que se fixou em 639 milhões de euros, representando uma quebra de 21,4%, que a IP em comunicado atribui à conclusão dos projetos do programa Ferrovia 2020 e à transição para um novo ciclo de investimento ferroviário. Na rodovia verificou-se um crescimento dos valores investidos que passaram de 90 milhões de euros em 2024 para 206 milhões de euros, alavancado pela execução de fundos do PRR (Plano de Recuperação e Resiliência).

As receitas operacionais da IP fixaram-se em 1.547 milhões de euros, com o crescimento da consignação rodoviária e da taxa de uso na ferrovia a ajudar a contrariar a perda de 21 milhões de euros em receitas de portagens, num ano em que várias ex-scut deixaram de ser pagas. As indemnizações compensatórias também caíram 65 milhões de euros, mas houve um crescimento de 69 milhões de euros nos subsídios à exploração.

A IP destaca ainda um acréscimo de 17 milhões de euros nos valores dedicados à conservação e manutenção das redes rodoviária e ferroviária que atingiram 245 milhões de euros. Em 2025, a empresa recebeu injeções de capital de 1.007 milhões de euros do Estado.