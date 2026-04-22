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O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou esta terça-feira que, a pedido do Paquistão, determinou o prolongamento do cessar-fogo que expiraria esta quarta-feira até que o Irão apresente uma proposta para um acordo.

Donald Trump escreveu nas redes sociais que, “tendo em conta que o Governo do Irão se encontra gravemente dividido”, os EUA acederam ao pedido dos mediadores paquistaneses para suspender um novo ataque ao Irão. Essa suspensão estará em vigor “até que os seus líderes e representantes consigam apresentar uma proposta unificada”, acrescentou.

O Presidente norte-americano ordenou às Forças Armadas que “continuem o bloqueio e, em todos os outros aspetos, permaneçam prontas e aptas, e, portanto, prolongará o cessar-fogo até que a proposta seja apresentada e as discussões sejam concluídas, de uma forma ou de outra”.

O anúncio também determinou o cancelamento da viagem de JD Vance a Islamabad, que estava marcada para esta terça-feira para participar na segunda ronda de negociações com o Irão. A Casa Branca não avançou mais informações sobre uma eventual nova data para a deslocação do vice-Presidente norte-americano à capital do Paquistão.

O primeiro-ministro do Paquistão agradeceu a Donald Trump por ter aceitado a proposta paquistanesa de prorrogar o cessar-fogo “a fim de permitir que os esforços diplomáticos em curso sigam o seu curso”. Shehbaz Sharif assegura que o Paquistão “continuará a realizar esforços sinceros para a resolução negociada do conflito”.

“Espero sinceramente que ambas as partes continuem a respeitar o cessar-fogo e consigam concluir um acordo de paz abrangente durante a segunda ronda de negociações agendada em Islamabad, com vista a pôr fim de forma definitiva ao conflito”, escreveu nas redes sociais.

As forças armadas do Irão reagiram ao anúncio de prorrogação do cessar-fogo, garantido “estado de prontidão total” para responder militarmente “em caso de agressão ou de qualquer ação contra o Irão”.

“As nossas forças, capazes e poderosas, encontram-se há muito em estado de prontidão total, com o dedo no gatilho, para que, em caso de agressão ou de qualquer ação contra o Irão, possamos atacar de forma imediata e contundente alvos previamente designados e dar mais uma lição, mais dura do que antes, ao agressor norte-americano e ao regime sionista assassino de crianças”, disse um porta-voz dos iranianos, segundo a agência de notícias palestianiana Quds.

Além disto, um dos conselheiros do principal representante do Irão nas negociações com os EUA considera que o anúncio da prorrogação do cessar-fogo é apenas uma “manobra para ganhar tempo para um ataque surpresa”.

“A renovação do cessar-fogo por parte de Trump não tem nenhum significado. A parte perdedora não pode ditar as condições”, escreveu nas redes sociais Mahdi Mohammadi, conselheiro do presidente do parlamento iraniano e principal negociador iraniano, Mohammad Baqer Qalibaf.

Mohammadi disse que a continuação do bloqueio do Estreito de Ormuz “não difere de um ataque e deve ser respondida com uma ação militar”. O conselheiro de Qalibaf considera que agora é o momento do Irão “tomar a iniciativa”.