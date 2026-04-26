Pelo menos 17 jovens migrantes somalis morreram no naufrágio de uma embarcação, ocorrido na quinta-feira, em águas entre a Argélia e a Espanha, informou hoje a Agência Nacional de Gestão de Catástrofes da Somália (SoDMA).

“No mar, entre Espanha e a Argélia, morreram pelo menos 17 jovens somalis. De acordo com a informação que recebemos, 12 eram homens e cinco eram mulheres. As suas idades variavam entre os 18 e os 30 anos”, afirmou o diretor da SoDMA, Mahmoud Moalim, citado pela agência EFE.

Moalim apelou às famílias dos jovens para contactarem a agência para que os funcionários possam fornecer informações mais completas.

“Temos fotografias dos falecidos. Queremos obter mais informações e pedimos aos pais que entrem em contacto connosco para podermos determinar o número exato de falecidos e atualizar os nossos registos”, disse.

Além disso, o responsável pela SoDMA, com sede na capital somali, Mogadíscio, alertou os jovens deste país do Corno de África para os perigos do tráfico de pessoas, sublinhando que estes incidentes têm aumentado nos últimos anos.

“Jovens somalis, dizemos-vos que estas situações se tornaram demasiado comuns. Por favor, tenham cuidado com o tráfico de pessoas. A migração é extremamente difícil, dolorosa e perigosa”, acrescentou Moalim, em declarações aos jornalistas no sábado.

O mar mediterrâneo continua a ser uma das rotas mais perigosas utilizadas por migrantes e traficantes que tentam chegar à Europa.

O Mediterrâneo Central foi, mais uma vez em 2025, a rota migratória marítima mais mortífera do mundo, com 1.330 mortes registadas, segundo informou na terça-feira a Organização Internacional para as Migrações (OIM) da ONU.