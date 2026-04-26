Um “lobo solitário”, “louco” e com “problemas graves”. Foi assim que Donald Trump descreveu o “potencial assassino” que levou uma espingarda, pistola e várias facas para o Jantar de Correspondentes da Casa Branca. Acabou detido no local, depois de ter atingido um agente, e a sua identidade foi rapidamente divulgada: chama-se Cole Tomas Allen, tem 31 anos e há pouco mais de um ano foi considerado o “professor do mês” num instituto onde dava aulas.

Apesar de viver na cidade costeira de Torrance, perto de Los Angeles, na Califórnia, o atirador estava hospedado no Hotel Hilton, em Washington DC, onde ocorreu o tiroteio, o que poderá indicar que já teria o ataque preparado. No entanto, as autoridades norte-americanas ainda não avançaram com um motivo para o tiroteio que, além do agente que está a “salvo”, não fez mais vítimas.

Uma imagem verificada pela Associated Press mostra Cole com o chapéu típico dos estudantes norte-americanos na cerimónia de graduação do ensino universitário, em maio de 2025, depois da conclusão de um mestrado em Ciência de Computadores na Universidade Dominguez Hills, na Califórnia. Oito anos antes, Cole conclui a licenciatura em Engenharia Mecânica no Instituto de Tecnologia de Pasadena, também na Califórnia, uma das instituições mais rigorosas a nível académico, destaca o Wall Street Journal.

Durante a licenciatura, esteve associado a uma bolsa de estudos cristã e a um grupo que organizava batalhas com armas Nerf (pistolas de brincar com balas de esponja), revelou a Associated Press. “Ele era um ótimo estudante, sentava-se sempre na primeira fila das aulas e prestava atenção, enviava mails com dúvidas. Muito educado, uma boa pessoa. Estou muito chocado com esta notícia”, escreveu Bin Tang, professor de Cole durante o mestrado, citado pela Associated Press. “Estou chocado. Lamento tanto saber disto”, disse ao Wall Street Journal um colega do programa de estudantes cristãos.

No período em que estudou Engenharia Mecânica, também venceu um “concurso de robótica”, como o próprio anunciou no Linkedin, onde partilhou um artigo de outro jornal local, refere a Reuters.

Cole Tomas (T.) Allen alleged shooting suspect registered as No Party Preference according to @rpyers

Other sources say he donated to Kamala. Was also Teacher of the Month in Los Angeles county. https://t.co/q40f29TDBT pic.twitter.com/BY7QNI092t — Amy Reichert (@amyforsandiego) April 26, 2026

Em 2017, no final da sua licenciatura, o atirador detido chegou a ser entrevistado por um jornal local numa reportagem sobre novas tecnologias para ajudar pessoas idosas. Cole tinha acabado de desenvolver um protótipo para um travão de emergência em cadeiras de rodas. “O travão das cadeira de rodas costuma prender as rodas, mas não prende a cadeira ao chão. Este dispositivo vai impedir que a cadeira derrape”, dizia.

Concluídos os estudos, e de acordo com o currículo que o próprio partilhou no Linkedin e que é, agora, dissecado pelos jornais norte-americanos, Cole dedicou parte dos últimos seis anos na C2 Education, uma instituição que prepara aspirantes a estudantes universitários. Em dezembro de 2024, o professor em part-time chegou a ser considerado o “professor do mês”.

Além da tutoria de candidatos universitários, Cole descreve-se como um programador de videojogos, com pelo menos um jogos lançado. “Tecnicamente, é um jogo de luta assimétrica baseada em habilidades e sem violência, vagamente inspirado num modelo de química que é vagamente baseado na realidade. (…) Se amas química ou física, provavelmente vais gostar disto. Se odeias química ou física… provavelmente também vais gostar”, lê-se na descrição do jogo que custa 1,59 euros na Steam. Segundo a AP, Cole terá manifestado a intenção de criar outro jogo, de tiros, com a ação no Espaço.

Fora do trabalho e dos estudos, e segundo a imprensa norte-americana, Cole terá contribuído com 25 dólares (cerca de 21 euros) para apoiar a campanha presidencial de Kamala Harris em outubro de 2024.

Enquanto decorre a investigação para perceber quais os motivos do ataque, Cole já sabe que está acusado dos crimes de uso de arma durante um crime violento e agressão com arma perigosa a um agente federal. Será presente a tribunal na segunda-feira, altura em que podem somar-se novas acusações.