As forças aliadas do partido Fatah, afetas ao presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas, venceram no passado sábado as eleições municipais na Cisjordânia e em Deir al-Balah, no centro de Gaza. O anúncio foi feito pela Comissão Central de Eleições (CEC) da Palestina, que revelou os resultados preliminares das eleições no domingo.

Estavam inscritos 1.029.550 eleitores, com uma afluência às urnas na ordem dos 56% na Cisjordânia. Rami Hamdallah, presidente da CEC, esclareceu que a percentagem de eleitores a votar é “similar, em grande medida, às taxas de participação eleitoral dos ciclos eleitorais anteriores“, mais concretamente às das eleições municipais de 2022. Além disso, considerou as eleições como uma “importante mensagem política que enfatiza a habilidade para alcançar a unidade nacional e abre caminho para a realização de eleições gerais, incluindo eleição para o Conselho Nacional, presidenciais e legislativas”.

As eleições resultaram na vitória de listas apoiantes da Fatah, com o Hamas e outras fações a boicotar o ato eleitoral devido à obrigação legal de reconhecimento da autoridade da Organização para a Libertação da Palestina, que domina a Autoridade Palestiniana, para poder participar.

O porta-voz do movimento islâmico, Hazem Qassem, afirmou ter colaborado com as autoridades para “assegurar o sucesso” do processo eleitoral, mas considerou que os resultados não tiveram “impacto” em questões nacionais mais amplas, segundo a Reuters.

Este foi também o primeiro ato eleitoral realizado na Faixa de Gaza em 20 anos, onde está em vigor, desde outubro de 2025, um cessar-fogo que os palestinianos asseguram tem sido constantemente violado. Mais de 900 pessoas foram mortas desde essa data, segundo o Ministério da Saúde do enclave. No entanto, as eleições apenas foram realizadas no município de Deir al‑Balah, por ter sido um dos menos afetados pela guerra.

A lista apoiada pela Fatah venceu seis dos 15 lugares a eleger, com outra, considerada por residentes e analistas como próxima do Hamas, mas não oficialmente apoiada pelo movimento, a ter apenas dois deputados. O movimento islâmico controla o enclave desde 2007, ano em que expulsou a Fatah. Desde essa data, a Autoridade apenas ficou circunscrita à Cisjordânia, mas tem visto a sua popularidade afetada nos últimos anos: ao não conseguir pôr fim à ocupação israelita, tem aumentado a popularidade do Hamas no território.

Apenas 23% dos eleitores inscritos foram às urnas em Deir al‑Balah, algo justificado pela CEC como sendo resultado da “dependência do registo civil, que já não reflete a atual realidade no terreno, especialmente tendo em conta o martírio de uma grande número de cidadãos, o deslocamento de muitos e a falta de necessidades básicas de vida“.

Em reação aos resultados, o primeiro-ministro palestiniano, Mohammad Mustafa, admitiu que as eleições tiveram lugar num “momento altamente sensível em meio a desafios complexos e circunstâncias excecionais“, mas que representam “um primeiro passo importante em direção a um processo nacional alargado destinado a fortalecer a vida democrática“.