“Avó, sente-se!”: soldados ucranianos usam robô terrestre para resgatar idosa perdida na linha da frente de Lyman

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Um robô terrestre não tripulado foi utilizado por soldados ucranianos para resgatar uma mulher de 77 anos que se encontrava isolada na “zona cinzenta” perto de Lyman, no leste do país. A operação, coordenada pelo Terceiro Corpo do Exército, prolongou-se por cerca de quatro horas sob bombardeamentos constantes, conforme detalha a força militar nas redes sociais ao divulgar o vídeo do resgate.
A idosa foi localizada por operadores de drones da 60.ª Brigada enquanto caminhava por uma estrada, ladeada por crateras e corpos, de acordo com o exército. A mulher, que viveu na mesma casa durante 53 anos até esta ser destruída pelas forças russas, estava perdida numa área de combate que abrange o norte de Donetsk e partes de Luhansk e Kharkiv.
Para não a assustar, os militares equiparam o robô com um cobertor e deixaram uma mensagem escrita na plataforma: “Avó, sente-se!”. A idosa confiou no veículo e foi transportada lentamente até uma zona segura, onde foi recebida e assistida por tropas ucranianas.
Ainda de acordo com o Terceiro Corpo do Exército, a tecnologia tem sido um aliado recorrente em missões humanitárias na linha da frente. Recentemente, outros três civis foram guiados para fora de zonas de perigo por drones e, num episódio anterior, um cão e um gato foram transportados por via aérea ao longo de 12 quilómetros para escaparem de posições cercadas.
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