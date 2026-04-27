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“Avó, sente-se!”: soldados ucranianos usam robô terrestre para resgatar idosa perdida na linha da frente de Lyman

Este artigo tem mais de 6 meses

Localizada por drones ao deambular perto dos combates, uma mulher de 77 anos foi resgatada por um robô equipado com um cobertor e uma mensagem. Idosa confiou no robô e foi levada para um local seguro.

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A mulher, que viveu na mesma casa durante 53 anos até esta ser destruída pelas forças russas, estava perdida numa área de combate que abrange o norte de Donetsk

Corpo do exército militar da Ucrânia / X

A mulher, que viveu na mesma casa durante 53 anos até esta ser destruída pelas forças russas, estava perdida numa área de combate que abrange o norte de Donetsk

Corpo do exército militar da Ucrânia / X

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Um robô terrestre não tripulado foi utilizado por soldados ucranianos para resgatar uma mulher de 77 anos que se encontrava isolada na “zona cinzenta” perto de Lyman, no leste do país. A operação, coordenada pelo Terceiro Corpo do Exército, prolongou-se por cerca de quatro horas sob bombardeamentos constantes, conforme detalha a força militar nas redes sociais ao divulgar o vídeo do resgate.

A idosa foi localizada por operadores de drones da 60.ª Brigada enquanto caminhava por uma estrada, ladeada por crateras e corpos, de acordo com o exército. A mulher, que viveu na mesma casa durante 53 anos até esta ser destruída pelas forças russas, estava perdida numa área de combate que abrange o norte de Donetsk e partes de Luhansk e Kharkiv.

Para não a assustar, os militares equiparam o robô com um cobertor e deixaram uma mensagem escrita na plataforma: “Avó, sente-se!”. A idosa confiou no veículo e foi transportada lentamente até uma zona segura, onde foi recebida e assistida por tropas ucranianas.

Ainda de acordo com o Terceiro Corpo do Exército, a tecnologia tem sido um aliado recorrente em missões humanitárias na linha da frente. Recentemente, outros três civis foram guiados para fora de zonas de perigo por drones e, num episódio anterior, um cão e um gato foram transportados por via aérea ao longo de 12 quilómetros para escaparem de posições cercadas.

[As fotografias da câmara de Carlos Castro são apenas um dos elementos de prova a que o Observador teve acesso. Os ficheiros da investigação permitem reconstituir como a relação com Renato Seabra se começou a deteriorar, dias antes do homicídio num hotel de luxo em Nova Iorque. Ouça o quarto episódio de “Os ficheiros do caso Carlos Castro”, o novo Podcast Plus do Observador, narrado pela atriz Joana Santos, com banda sonora original de Júlio Resende. Pode ouvir aqui, no site do Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E pode ouvir também aqui o primeiro episódio, aqui o segundo e aqui o terceiro episódio]

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