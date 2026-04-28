A Câmara Municipal da Maia emitiu esta terça-feira um aviso à população sobre uma pessoa que tem utilizado, de forma fraudulenta, um documento falso supostamente emanado do presidente da autarquia para a realização de negócios.

Este documento tem sido utilizado para abordar munícipes com propostas de negócio que se revelam manifestamente ilícitas, refere a autarquia em comunicado. Nesse sentido, apela à população para que mantenha a máxima atenção perante este tipo de abordagens e não forneça dados pessoais, nem aceite qualquer proposta com base nestes documentos.

A autarquia pede que se denuncie de imediato qualquer situação suspeita junto das autoridades competentes, nomeadamente da PSP ou GNR, considerando que “a colaboração de todos é fundamental para prevenir este tipo de situações e garantir a segurança da comunidade”. A Câmara Municipal da Maia solicita ainda que qualquer tentativa de contacto deste género seja comunicada aos serviços municipais, através dos canais oficiais.