O Presidente moçambicano afirmou que a visita à Etiópia permite aprofundar a parceria entre os dois países, estendendo-a aos domínios económico, comercial e na defesa e segurança.

“Valeu a pena termos decidido visitar Etiópia, acho que vamos, sem mais dúvidas, trabalhar juntos, como dois países irmãos, para que a nossa cooperação seja uma cooperação não só política e diplomática, mas económica e comercial, para desenvolver os nossos dois países e também para criar melhores condições de vida para os nossos dois povos”, disse o chefe de Estado, citado esta terça-feira num comunicado da Presidência de Moçambique.

Segundo Daniel Chapo, que visita desde segunda-feira aquele país africano, a Etiópia é uma referência no continente no desenvolvimento de infraestruturas, planeamento urbano, entre outros. “Daí que achamos que é extremamente importante esta nossa visita. Na agricultura, a Etiópia já tem autossuficiência alimentar e achamos que é extremamente importante a nossa presença cá e também a questão da defesa e segurança”, concluiu o chefe de Estado moçambicano.

Na segunda-feira, a Presidência indicou em comunicado que o Presidente de Moçambique iniciava uma visita à Etiópia para reforçar a cooperação entre os dois países, além de abordar a situação política e económica. “A visita do Presidente da República à Etiópia (…) visa reforçar as relações de amizade e de cooperação existentes entre os dois países, avaliar o estado da cooperação bilateral e abordar a situação política e económica dos dois países, do continente africano e do mundo em geral”, lê-se no comunicado.

Chapo está acompanhado, entre outros, pelos ministros dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Maria Lucas, da Defesa Nacional, Cristóvão Chume, da Economia, Basílio Muhate e da Agricultura, Ambiente e Pescas, Roberto Albino.