O português João Gomes Cravinho, de 61 anos, é um dos nomes cotados para a direção do Colégio da Europa, instituto focado no estudo, análise e discussão de assuntos europeus. O ex-ministro dos Negócios Estrangeiros — que esteve no cargo entre março de 2022 e abril de 2024 — é apontado por fontes do Euractiv como o possível novo reitor do colégio.

A então reitora do Colégio da Europa e ex-chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Federica Mogherini, foi indiciada em dezembro de 2025 pelos crimes de corrupção, fraude, conflito de interesse e violação de segredo profissional. No dia a seguir à sentença, a 4 de dezembro, Mogherini anunciou a sua demissão. Interinamente assumiu a posição a vice-reitora Ewa Ośniecka-Tamecka, diretora do campus em Natolin, na Polónia.

Na altura, foi aberto um processo para nomeação do sucessor de Federica Mogherini, que não foi decidido até ao momento. O lugar continua por preencher, sendo Gomes Cravinho, que é atualmente representante especial da União Europeia para a região do Sahel, o nome mais provável para ocupá-lo, segundo o mesmo meio de comunicação social. Terá, entretanto, de concorrer ao posto com a antiga comissária europeia do Comércio, Cecilia Malmström, o antigo vice-presidente executivo da Comissão, Frans Timmermans, e Marc van der Woude, então presidente do Tribunal Geral de Justiça da União Europeia, que renunciou ao cargo em março deste ano.