A Polícia Judiciária (PJ) deteve na terça-feira um homem por suspeitas de abuso sexual agravado de pessoa incapaz de resistência sobre duas jovens, de 18 e 20 anos, com défice cognitivo, anunciou esta quarta-feira aquela polícia.

Em comunicado, a PJ anunciou que a denúncia foi apresentada pela mãe de uma das jovens abusadas pelo homem, um motorista, de 55 anos, que prestava serviços de transporte entre a residência e a escola da vítima, no concelho da Amadora, distrito de Lisboa.

A Polícia Judiciária deu início à investigação dos crimes, que terão ocorrido entre fevereiro e março de 2026, “com a inquirição da vítima e da progenitora, a quem relatou os factos pela primeira vez”.

O suspeito foi detido após a sequência dos testemunhos em que também foi identificada uma segunda vítima.

O detido será presente, esta quarta-feira, ao Tribunal da Amadora para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.