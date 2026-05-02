O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, aprovou este sábado sanções contra cinco pessoas, incluindo Andriy Bohdan, antigo chefe de gabinete da Presidência ucraniana.
O decreto revoga todas as honras estatais, congela os seus bens e proíbe-os de realizar transações comerciais, segundo um comunicado presidencial.
As sanções têm uma vigência inicial de 10 anos, não tendo sido dada qualquer explicação específica sobre a motivação.
Andriy Bohdan chefiou o Gabinete Presidencial da Ucrânia de maio de 2019 a fevereiro de 2020.
O próprio Bohdan insinuou na rede social Facebook que a medida poderia estar relacionada com recentes reportagens sobre um alegado caso de corrupção envolvendo Zelenskyy e a sua mulher, Olena Zelenska.
Referiu especificamente que Volodymyr Zelensky suspeita de uma ligação entre estas reportagens e o trabalho de Andriy Bohdan como advogado.
Volodymyr Zelensky avisou hoje a Bielorrússia para não se juntar à guerra ao lado da Rússia e relatou “atividade invulgar” na sexta-feira no lado bielorrusso da fronteira partilhada.
Volodymyr Zelensky já tinha avisado Minsk contra a participação na guerra e, desde então, o Governo ucraniano aprovou novas sanções contra a Bielorrússia, incluindo as que visam dois filhos do Presidente, Alexander Lukashenko.