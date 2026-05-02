Um alerta de distúrbios levou, este sábado, à mobilização de equipas de Ação Rápida da PSP para a Quinta do Mocho, em Sacavém. Quando os agentes chegaram ao local, foram, contudo, recebidos com violência e atingidos com vários objetivos. Dois polícias ficaram feridos e tiveram de receber tratamento no hospital, avança o Correio da Manhã.

À chegada, as viaturas policiais foram recebidas por uma multidão, que arremessou pedras e garrafas de vidro. Perante a situação, os agentes pediram reforços e viram-se obrigados a recorrer a tiros de shotgun para tentar travar a violência, fazer dispersar as pessoas e repor a ordem.

Durante os confrontos, dois agentes da PSP ficaram feridos e foram transportados para o hospital. Há ainda registo de danos em viaturas policiais.

Não há, segundo o Correio da Manhã, informação acerca de vítimas civis ou detenções.

Construído nos anos 90, o bairro social da Quinta do Mocho é maioritariamente constituído por população afrodescendente e imigrantes africanos.