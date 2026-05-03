O antigo treinador do Manchester United Alex Ferguson foi este domingo levado para o hospital depois de se ter sentido mal no estádio de Old Trafford, onde estava para assistir ao Manchester United-Liverpool.
De acordo com o jornal britânico Daily Mail, Ferguson, de 84 anos, sentiu-se mal e foi levado para o hospital por precaução, embora se espere que o antigo treinador possa recuperar em casa.
Ferguson, que deixou de treinar o United em 2013, sentiu-se mal cerca de uma hora antes do início da partida, que arrancou às 15h30.
Nos últimos anos, Ferguson sofreu alguns problemas de saúde que o obrigaram a alterar aspetos da sua vida — especialmente depois de, em 2018, ter sido operado de urgência na sequência de uma hemorragia cerebral.