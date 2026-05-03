Dois jovens de 18 anos foram detidos pela Polícia de Segurança Pública (PSP) após o atropelamento ocorrido durante os festejos do título do Futebol Clube do Porto em São João da Madeira, na noite de sábado. Segundo o Jornal de Notícias, os suspeitos, agora indiciados por condução perigosa, foram libertados e aguardam a apresentação em tribunal, agendada para esta segunda-feira.

O autarca de São João da Madeira, João Oliveira, já iniciou o contacto com os feridos, acompanhando atentamente o caso de um que terá de ser submetido a cirurgias devido a fraturas no joelho e no tornozelo. Também a estrutura do FC Porto pretende entrar em contacto com os adeptos afetados, apurou ainda o mesmo jornal.

O acidente ocorreu na rua João de Deus, por volta das 22h50 de sábado, momentos após a consagração dos novos campeões nacionais. No local onde os adeptos se concentravam habitualmente para celebrar, o embate entre dois carros projetou um dos veículos contra a multidão. Após derrubar a sinalização vertical, o automóvel galgou o passeio junto a uma passadeira e atingiu violentamente um grupo de pessoas, provocando dez feridos. Entre as vítimas encontram-se duas crianças e um adolescente.

O socorro às vítimas exigiu a mobilização de diversos meios e o encaminhamento dos feridos para diferentes unidades de saúde da região. No total, oito pessoas deram entrada no Hospital de São Sebastião, na Feira — três das quais se deslocaram por iniciativa própria —, enquanto as restantes foram transferidas para o Hospital de São João, no Porto, e para o Hospital Santos Silva, em Vila Nova de Gaia.

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