Dois militares norte-americanos desapareceram durante um exercício militar em Marrocos, informou este domingo o Comando Africano dos EUA, o Africom.

Os militares dados como desaparecidos participavam no African Lion 2026, um exercício que decorre anualmente e que junta forças dos EUA, de outras países da NATO e de vários países africanos.

Segundo o Africom, os militares desapareceram este sábado perto da zona de treino de Cap Draa, junto à cidade de Tan Tan, no sul de Marrocos, já muito muito perto da fronteira administrativa com a região do Saara Ocidental, onde operam grupos armados independentistas.

Entretanto, uma operação de busca e salvamento — juntando meios terrestres, aéreos e marítimos norte-americanos, de Marrocos e de outros países — está em curso. “O incidente continua sob investigação e as buscas prosseguem”, indica o Africom.

O African Lion é o maior exercício militar conjunto anual do continente africano, e realiza-se em Marrocos, Gana, Senegal e Tunísia. Este ano, o exercício, que começou a 27 de abril e se prolonga até 8 de maio, envolve 5 mil militares de mais de 40 países.